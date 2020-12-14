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Seyir halindeki otomobil yandı

14.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Zonguldak D-655 Karayolu Akçakoca Dadalı köyü mevki’inde seyir halinde olan otomobil motor kısmından bir anda yandı.

Zonguldak D-655 Karayolu Akçakoca Dadalı köyü mevki’inde seyir halinde olan otomobil motor kısmından bir anda yandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi faciayı önledi.
Olay Düzce-Zongulda D-655 Karayolu Akçakoca Dadalı köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak’tan Düzce istikametine seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 41 UL 298 plakalı Tofaş marka otomobil’in motor kısmından alev aldı. Emniyet şeridine aracını çeken sürücü hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler motor kısmından tutuşan otomobile hemen müdahale yaptı. LPG tankına ulaşmadan hızlıca söndürülen alevler sonrasında itfaiye ekipleri faciayı önledi.

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