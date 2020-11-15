HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyir halindeki otomobil yandı, genç sürücü gözyaşlarına boğuldu

Seyir halindeki otomobil yandı, genç sürücü gözyaşlarına boğuldu

15.11.2020 19:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Canını zor kurtaran genç sürücü aracının yanmasından dolayı gözyaşlarına hakim olmadı.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl AVM önünde meydana geldi. S.Ü idaresindeki 16 HF 388 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına park edip otomobilden aşağı indi. Kısa sürede otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredekiler otomobilde çıkan yangına söndürme tüpleriyle müdahale etti. Gelen itfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Genç sürücü ise arabanın yanmasından dolayı gözyaşlarına boğuldu. Genci çevredeki polisler ile arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Öte yandan olayı gören vatandaşlar da meraklı gözlerle olan biteni izledi. Kalabalığı gören polis müdahale ederek dağıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adım atacak yer kalmadı! 'Pes' dedirten kalabalıkAdım atacak yer kalmadı! 'Pes' dedirten kalabalık
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüse rağmen akın ettiler! İstiklal Caddesi'nde 'pes' dedirten kalabalık

Adım atacak yer kalmadı! 'Pes' dedirten kalabalık

MSB: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir

MSB: Tüm teröristlerin sonu, kazdıkları çukurlara gömülmektir

Çiftlik evinde ele geçirildi! Polisten operasyon

Çiftlik evinde ele geçirildi! Polisten operasyon

Aydın'da korona partisine baskın! İşte kesilen ceza

Korona partisine baskın! İşte kesilen ceza

Düzce Valisi Cevdet Atay'dan vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

Vali'den vatandaşlara kritik uyarı! 'Uzak durun'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.