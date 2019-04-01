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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Samsun’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı’nda meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Güzel idaresindeki 55 TC 406 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Aracını kenara çekip durduran Özlem Güzel, çocukları ile birlikte araçtan indi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının aracın motor kısmından çıktığı öğrenildi.

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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