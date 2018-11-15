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Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açıldı.

Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açıldı. Saldırıda, araçta bulunan iki kardeşten Uğur Zengin, yaralandı.
Olay, D-100 Karayolu Liman Yolu kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki Zafer Zengin yönetimindeki 34 LSN 46 plakalı otomobile, başka bir araçtan tabanca ile 3 el ateş açıldı. Kurşunlardan biri, Zafer Zengin'in yanındaki kardeşi Uğur Zengin'in sağ bacağına isabet etti. Hemen yol kenarında duran Zafer Zengin, kan akışını durdurmak için kardeşinin bacağını kemerle bağladı, ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Uğur Zengin, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıSeyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıSeyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıSeyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

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