HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

21.06.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da seyir halindeki bir otomobile, başka bir araçtan ateş açıldı. Silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan sürücü Eyyüp E. ve yanındaki Ramazan T. yaralandı. Eyüp E., yaralı halde kullandığı otomobille 3 kilometre giderek hastaneye ulaştı.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Karaman'daki silahlı saldırı dün akşam saat 21.40'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.

seyir-halindeki-otomobile-silahli-saldiri-2-yarali_3773_dhaphoto4

Eyyüp E., arkadaşı Ramazan T. ile kiraladığı otomobille seyir halinde iken yanlarına yaklaşan bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

seyir-halindeki-otomobile-silahli-saldiri-2-yarali_3773_dhaphoto3

Silahlı saldırıda Eyyüp E. ve Ramazan T. yaralandı.

seyir-halindeki-otomobile-silahli-saldiri-2-yarali_3773_dhaphoto2

YARALI HALDE HASTANEYE ULAŞTI

Kanlar içinde kalan Eyyüp E., otomobille yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralı 2 kişi sağlık görevlileri tarafından tedaviye alındı.

seyir-halindeki-otomobile-silahli-saldiri-2-yarali_3773_dhaphoto7
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat, kuvvetli geliyor! Ankara'ya kritik uyarıDikkat, kuvvetli geliyor! Ankara'ya kritik uyarı
Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç karelerHaziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler
Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...
Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

“Rusya’da ölmek Ukrayna’dan daha iyi” dedi! Sözleri tepki çekti

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.