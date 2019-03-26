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Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş’in ilçesinde hareket halindeki otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücü ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.Olay, Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde yaşandı.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

İzmir’in Ödemiş’in ilçesinde hareket halindeki otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücü ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Tayfun Ç. (27) yönetimindeki 35 GA 7108 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tayfun Ç. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Silah seslerinin yankılandığı sanayi sitesinde olayı gören vatandaşlar, hemen durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan genç adam, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Hayati tehlikesi süren genç adamın tedavisine devam edilirken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırının fail ya da faillerinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru

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