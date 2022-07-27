Seyir halindeki araca silahlı saldırı! Başından vuruldu

Adana'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, Narlıca Mahallesi'nde seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında bulunan Necati E. başından yaralandı.

SÜRÜCÜ, YARALIYI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Sürücü, Necati E'yi aynı araçla özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Necati E, Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, aracın bagajında zincirlenmiş bir köpeğin olduğu görüldü. (AA)





