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Seyir halindeki araca silahlı saldırı! Başından vuruldu

27.07.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yolcu konumunda bulunan bir genç başından vurularak ağır yaralandı.

Seyir halindeki araca silahlı saldırı! Başından vuruldu

Adana'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, Narlıca Mahallesi'nde seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında bulunan Necati E. başından yaralandı.

SÜRÜCÜ, YARALIYI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Sürücü, Necati E'yi aynı araçla özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Necati E, Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, aracın bagajında zincirlenmiş bir köpeğin olduğu görüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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