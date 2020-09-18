Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı

Güngören’de seyir halindeki otomobilin deposundaki benzin yola aktı. Sürücü aracını kenara çekerken, olay yerine gelen ekipler yola kum dökerek olası bir yangının önüne geçti.

Olay, Güngören’de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ZK 1156 plakalı otomobilin deposundaki benzin bilinmeyen bir nedenle yola aktı. Durumu fark eden sürücü aracını hemen yol kenarına çekerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yola dökülen benzinin üzerine kum atarak olası bir yangının önüne geçti. Trafikteyse bir süre aksama meydana geldi.

