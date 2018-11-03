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Seyir halindeki otomobilin üzerindeki yatak şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

BURSA- İnegöl karayolunda, üzerine yüklenen yatakla seyir halinde olan otomobili görenler şaşkınlık yaşadı.

Seyir halindeki otomobilin üzerindeki yatak şaşırttı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA- İnegöl karayolunda, üzerine yüklenen yatakla seyir halinde olan otomobili görenler şaşkınlık yaşadı.
Karayolunda yatak yüklü 43 BC 917 plakalı otomobili gören sürücüler, polise ihbarda bulunup, tehlikeli gördükleri durumu cep telefonlarıyla kaydetti. Öğle saatlerinde üzerinde taşıdığı yatakla görüntülenen otomobil, Bursa yönüne yol alarak uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI

Seyir halindeki otomobilin üzerindeki yatak şaşırttıSeyir halindeki otomobilin üzerindeki yatak şaşırttıSeyir halindeki otomobilin üzerindeki yatak şaşırttı

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