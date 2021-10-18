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Seyir halindeki savaş jetinin kanopisi düştü!

18.10.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da seyir halinde olan savaş uçağının kanopisi düştü. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan durum bölge halkını paniğe soktu. Konu ile ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı, "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz" diyerek kamuoyundan özür diledi.

Seyir halindeki savaş jetinin kanopisi düştü!

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kanopisi seyir halindeyken düştü, olayda yaralanan olmadı.

Kyodo ajansının, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre F-2 jetinin kokpit camı, görev esnasında yerinden söküldü.

ASKURA BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.

Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.

ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ÜZGÜNÜZ

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz" denildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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