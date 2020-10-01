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Seyir halindeki şoförün sörf keyfi 'pes' dedirtti!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Otobüs şoförünün bir yolcu tarafından çekilen görüntüleri 'pes' dedirtti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çekirdek çitleyerek sosyal medyada sörf yapan şoför yakayı ele verdi. Şoförü saniye saniye kayda alan yolcu, şoförü internet üzerinden firmaya şikayet etti ancak bir sonuç alamadığını iddia etti.

Denizli-Antalya seferini yapan otobüs şoförünün yolculuk sırasında bir taraftan otobüs kullanırken elindeki telefonla sosyal medyada sörf yaptığı, bir eliyle de çekirdek çitlediği anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kardeşiyle birlikte Denizli’den Manavgat’a yolculuk yapan Enes Külahlı, çektiği görüntü ve fotoğrafları otobüs firmasına internet aracılığıyla atarak konuyla ilgili şikayette bulundu. Külahlı tarafından çekilen görüntülerde otobüs şoförünün sosyal medyada gezindiği görülürken, fotoğraflarda ise bir taraftan sosyal medyada gezinirken diğer eliyle çekirdek çitlediği görülüyor.

ÜZERİNE YÜRÜDÜLER İDDİASI

Otobüs şoförünün sosyal medyada gezindiği görüntü ve fotoğrafları otobüs firmasının merkezine internet aracılığıyla gönderdiğini söyleyen Enes Külahlı, “Cuma günü kardeşimle birlikte Denizli’den Manavgat’a gelmek için 11.30 otobüsüne bindik. Otobüste şoförün telefonla oynadığını fark ettik. Sosyal medyada takılıyordu ve trafiği tehlikeye atıyordu. Uzunca bir süre böyle devam etti. En son ben twitter üzerinden Pamukkale Turizm'e bunu gönderdim. Plaka ve sefer bilgisi verdim. Şoförün bizi ve trafiği tehlikeye attığını söyledim. Bana dönüş yaptılar. İlgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı" dedi. Enes Külahlı, Antalya otogarında firma tarafından hakkında şikayet olduğu söylenen şoförle tartıştıklarını ve başka bir otobüsle Manavgat'a döndüklerini kaydetti.

İHA

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