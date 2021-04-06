Seyir halindeki sürücü direksiyon başında baygınlık geçirdi: 5 araç kullanılmaz halde

Kaza, sabah 07.30 saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon ile sokakta ilerleyen Halis Çelik, bir anda bayıldı ve park halindeki 5 araca çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada 5 araç maddi hasar alırken, araçlardan biri de çarpmanın etkisiyle bir binanın merdivenlerine çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

'BURAYA NASIL GELDİĞİMİ BİLMİYORUM'

Kazayı yapan kamyon şoförü Kadir Karataş, "Evden çıktım ben bu sabah, otuz senedir burada oturuyorum zaten. Arkadaşı almaya giderken düşmüş bayılmışım, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Kendimdeydim evden yeni çıktım, yüz metre gittim ondan sonra bayılmışım" ifadelerini kullandı.

İHA

