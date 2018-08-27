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Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

SİVAS'tan Tokat'a seyir halindeki TIR'ın kabin kısmında çıkan yangın, kısa sürede bütün aracı sardı.

Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Hüsne AKKAYA/TOKAT, (DHA) - SİVAS'tan Tokat'a seyir halindeki TIR'ın kabin kısmında çıkan yangın, kısa sürede bütün aracı sardı. Alev topuna dönen TIR'dan atlayan sürücü, canını zor kurtardı.
Sivas'tan Tokat'a giden Kaya Arkaz (67) yönetimindeki 58 AAH 559 plakalı TIR'ın kabin kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'dan yola atlayan Arkaz, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, alevlere müdahale ederek, TIR'daki yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. TIR'ın yandığı anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. TIR'ın bölgede faaliyet gösteren şirkete ait olduğu öğrenildi.

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Seyir halindeki TIR, alev alev yandıSeyir halindeki TIR, alev alev yandıSeyir halindeki TIR, alev alev yandı

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