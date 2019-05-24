Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, 81 DY 510 plakalı ağaç ürünleri yüklü tır, Pozantı’dan Tarsus istikametine seyrederken aniden yanmaya başladı. Aracından alevlerin çıktığını gören sürücü, tırı güvenli şeride çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

