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Seyir halindeki tır yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan iplik yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede çekiciyi saran alevlere müdahale eden Akcin, çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yanan tır ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın çıktı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği ipliği Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıkan Ferudun Akcin yönetimindeki 34 DA 1032 plakalı tır, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Tamamen yanan tır ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.
Haberi alarak olay yerine gelen şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökerek, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o tır onun sermayesiydi, ocağımız battı." diyerek sinir krizi geçirdi.
112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan ağabey Cin, yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan bulvar, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
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Gaziantep yangın

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