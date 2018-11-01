Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Kargo eşyaları yüklü dorse alev alev yanarken, yol ulaşıma kapandı.
Olay, D-100 Karayolu Gebze Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, ancak sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DIL 97 plakalı TIR'ın dorsesi bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, dorseden yükselen dumanları görünce yolun sağ şeridinde çekiciyi dorseden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol ulaşıma kapatıldı. Kargo eşyaları yüklü dorse tamamen yandı. Yaklaşık yarım sat süren söndürme çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!
Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu
Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum