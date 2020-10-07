Mersin'de seyir halindeki TIR’ın yükü kaydı, limon sandıkları otoyola saçıldı

Edinilen bilgiye göre kaza Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde meydana geldi.

Abuzer K. yönetimindeki TIR'ın dorsesinde bulunan limon kasaları Çeşmeli otoyol girişinde kaydı. İstanbul’a gönderilmek üzere yola çıktığı öğrenilen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı. Başka kazanın yaşanmaması için Mersin Bölge Trafik Ekipleri ile karayolları ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemleri aldı.

Yola saçılan limonlar ve plastik kasalar işçiler tarafından temizlendi. Zarar görmeyen limonlar ile hurda hale gelen plastik kasalar da yine işçiler tarafından toplanıp bir kamyona yüklendi.

TIR'ın dorsesinde kalan diğer limonlarda kaza yerine gelen başka bir TIR'a aktarıldı. Temizlik çalışmasının ardından kontrollü geçiş sağlanan yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

