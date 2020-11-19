Seyir halindeki vinç yan yattı: 1 yaralı

Başakşehir’de seyir halinde ilerleyen bir vinç virajı dönmek istediği sırada yan yattı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir Kayaşehir İshakpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 FY 6126 plakalı Emrah K. yönetimindeki vinç seyir halinde ilerlerken virajı dönmek istediği sırada devrilip yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası vinçte büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

