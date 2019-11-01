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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 06:07 | Son Güncelleme

TRABZON’da, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsü seyir halinde alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsü seyir halinde alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yalıncak Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Van’a giden Mehmet D. yönetimindeki Patnos İtimat firmasına ait 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför ve muavin, otobüsü durdurup, 18 yolcuyu tahliye etti. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Paniğe neden olan yangında, yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

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