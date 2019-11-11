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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:11 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de seyir halindeyken henüz belirlenemeyen  nedenle motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'a yolcu taşıyan Mustafa Şeker yönetimindeki, Metro Turzm'e ait 34 UAM 40 otobüsün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına çekerek araçtaki 17 yolcuyu indiren Şeker, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüs yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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