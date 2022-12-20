HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! 4 yolcusu vardı...

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! 4 yolcusu vardı...

20.12.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da seyir halindeki iken alev alan yolcu otobüsü demir yığınına döndü. 4 yolcunun olduğu otobüs tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! 4 yolcusu vardı...

Olay, saat 19.30 sıralarında, Milas yolunda meydana geldi. Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

qq

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baykar ile Arnavutluk anlaşma imzaladı! Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 olduBaykar ile Arnavutluk anlaşma imzaladı! Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 oldu
Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldimRecep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa yağdıKar İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa yağdı
Anahtar Kelimeler:
yangın yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Kulisleri hareketlendiren sözler! Herkes bu kareyi konuşuyor

Kulisleri hareketlendiren sözler! Herkes bu kareyi konuşuyor

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu

Canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 'Kararsız' seçmen vurgusu: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 'Kararsız' seçmen vurgusu: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.