Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! 4 yolcusu vardı...

Olay, saat 19.30 sıralarında, Milas yolunda meydana geldi. Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

