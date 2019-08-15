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Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 08:37 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yanarken, durumun zamanında fark edilerek yolcuların araçtan inmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine giden Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkisinde alev aldı.

Otobüsün içindeki dumanı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi.

Bunun üzerine şoför otobüsü sağ şeride çektikten sonra yolcular araçtan indi.

Durumun bildirilmesi üzerine Ankara ve Gerede'den olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yolculardan Mustafa Siviş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mola için durduğumuz tesisten çıktık. Araçtan duman geliyordu. Şoförler kendi aralarında birşeyler yapmaya çalıştı fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. Kimsenin canına birşey olmadı." diye konuştu.

Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, "Yolcular inerken otobüs alev almıştı. Patlamalar başladı 5 dakika sonra. Otobüs doluydu." ifadelerini kullandı.

Bölgede trafik akışında aksama yaşanmazken, kara yolları ekipleri yanan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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