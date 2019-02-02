HABER

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

 TEM Bağlantı Yolu  Bayrampaşa mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) TEM Bağlantı Yolu Bayrampaşa mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen otobüsü durdurarak beraberinde bulunan 3 kişi ile kendilerini sürücü camından dışarı attı. Otobüste çıkan yangında büyük çapta hasara neden oldu.

Olay TEM Bağlantı Yolunda akşam saat 20:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet Şen, kullandığı 34 BM 9357 plakalı otobüsle Mersin'den aldığı yolcuları akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda indirdi. Yolcularını indiren otobüs sürücüsü, bakım için İkitelli'de bulunan servise doğru hareket etti. Seyir halinde giden otobüs Bayrampaşa mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen otobüsü durdurarak yanında bulunan 3 çalışan ile kendini sürücü camından dışarı attı. Otobüsten inen sürücü hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye ekipleri otobüste çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüste büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Kısmen yanan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri de yolu tamamen araç geçişine açtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Evinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldıEvinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndüSeyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.