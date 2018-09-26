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Seyir halindeki yumurta yüklü TIR'ın dorsesi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yumurta yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Haber Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA) Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yumurta yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Ankara'dan İstanbul'a yumurta götüren Halil İbrahim E. idaresindeki 66 LU 020 plakalı TIR'ın dorsesi, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Dorseden çıkan dumanları fark eden sürücü, yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin önünde aracını durdurdu. TIR'ı dorseden ayıran Halil İbrahim E, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın söndürme çalışması sırasında TIR'ın dorsesindeki yumurta kolileri yola saçıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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