Seyir halindeyken alev alan araç metrelerce ilerledi, aracın içinde bulunanlar kendini panikle dışarı attı

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracın alt kısmına yayıldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine araç sürücüsü otomobili yol kenarında durdurdu. Araçtakiler can havliyle kendilerine dışarı atarken, alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

ARAÇTAN SON ANDA İNDİLER

Müdahale sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Aracın alev aldığı sırada yolda ilerlediği ve yaşanan panikle araçtakilerin kendilerini dışarı attığı anlarla, çevredeki vatandaşların yangına müdahale anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(DHA)