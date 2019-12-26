Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev alan çimento tankeri, kullanılamaz hale geldi. Çekiciyi tankerden ayıran sürücü yangının büyümesini önledi. Yangına müdahale anını bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi.

Finike- Demre karayolunun Çağıllı Plajı mevkiinde sabah saatlerinde sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 ZUE 45 plakalı çimento yüklü tanker, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Diğer araç sürücülerinin uyardığı şoför, çimento tankerini durdurdu. Şoför ve diğer sürücüler, alevlere müdahale etti. Ancak alevler söndürülemeyince şoför, çekiciyi tankerden ayırıp uzaklaştırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında tanker, kullanılmaz hale geldi. Tankerin yanışı ve itfaiyenin müdahale anı Hüseyin Serdar Ekşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hüseyin Serdar Ekşi, "Çimento kamyonu Demre'ye gidiyordu. Lastik patladı, alev aldı. Çok hızlı yayıldı yangın. Kamyon şoförü ve yoldan geçen diğer vatandaşlarla birlikte çimento mikserinin bulunduğu yerden kamyonun dorsesini ayırarak yangının ön tarafa sıçramasını önledik. Yangını söndürmeye çalıştık, ama olmadı. İhbarın ardından jandarma ve itfaiye araçlarının gelmesi uzun sürmedi ve yangına müdahale edildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

