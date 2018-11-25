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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yeşildere Caddesi'nde dün gece, Arif Doymaz yönetimindeki 35 TF 702 plakalı hafif ticari araç, motor bölümünden alev aldı. Çevredeki sürücülerin uyardığı Doymaz, aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yandı

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