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Seyir halindeyken alev alan kamyon, kullanılmaz hale gledi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, yangında kullanılmaz hale geldi.  Erdek ilçesinin kırsal Kestanelik Mahallesi’nde Temel Tosun yönetimindeki 10 ACS 43 plakalı kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken Tosun, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

Seyir halindeyken alev alan kamyon, kullanılmaz hale gledi

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon, yangında kullanılmaz hale geldi.
Erdek ilçesinin kırsal Kestanelik Mahallesi’nde Temel Tosun yönetimindeki 10 ACS 43 plakalı kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken Tosun, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Kamyonun kabin kısmını saran alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Seyir halindeyken alev alan kamyon, kullanılmaz hale gledi

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