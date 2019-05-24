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Seyir halindeyken alev alan otomobil demir yığınına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Karaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak demir yığınına dönerken, sürücüsü son anda canını kurtardı.Olay, saat 11.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 10.

Karaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak demir yığınına dönerken, sürücüsü son anda canını kurtardı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 10. kilometresi Yollarbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınının cenazesine gitmekte olan Metin Eriş (65) yönetimindeki 32 HF 664 plakalı otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmından alev aldı. Hemen otomobili yolun sağına çekerek durduran Eriş, araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri gelinceye kadar yanarak demir yığınına döndü. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Yangın anını anlatan sürücü Metin Eriş, araba önce stop etti, sonra dumanlar çıkmaya başladı. Alev alınca da araçtan uzaklaşarak kaçtım. Kaçmasam belki de içinde yanacaktım. Kapılar kilitli olsa içinden çıkamayıp yanacaktım” dedi. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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