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Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 05:28 | Son Güncelleme

 - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hareket halindeyken aniden alev alan otomobil, küle döndü.

Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hareket halindeyken aniden alev alan otomobil, küle döndü. Yangını son anda fark eden sürücü ve yolcular, son anda canlarını kurtardı.

Olay, saat 04.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde Batıkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sefa K.'nın kullandığı 34 GFN 90 plakalı otomobil, Gülşehir Sitesi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Sefa K., otomobilin içini saran dumanı fark ederek, yanındaki arkadaşlarıyla birlikte aracı terk etti. Alevler, kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de Batıkent Bulvarı'nı bir süreliğine tek taraflı olarak ulaşıma kapattı. İtfaiye erlerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil küle döndü.

FOTOĞRAFLI

Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndüSeyir halindeyken alev alan otomobil küle döndüSeyir halindeyken alev alan otomobil küle döndüSeyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

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