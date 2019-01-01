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Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

ANKARA’da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.  Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Ümitköy yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

Fatih POYRAZ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Ümitköy yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındakiler, aracı sağa çekip indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürdü.

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Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

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