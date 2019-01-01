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Seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:52 | Son Güncelleme

Başkentte, Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Ankara'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı'ndan Ümitköy istikametine seyreden Orhan T. idaresindeki 07 HCD 07 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark ederek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu önünde aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada alevler otomobilin her yanını sararken, Orhan T. çaresiz bir şekilde aracının yanışını izledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nın tek şeridi yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapalı kaldı.

Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara itfaiye trafik yangın

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