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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:21 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. İçerisindeki iki arkadaşın terk ettiği otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Balıkesir'den gezmek için İzmir'e gelen öğrenciler Mustafa Keser (19) ve Baran Tüfekçi'nin (18) içinde bulunduğu 10 BEH 69 plakalı kiralık otomobil, saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Hava Eğitim Komutanlığı yakınlarında, hareket halindeyken alev aldı. Paniğe kapılan Tüfekçi'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarptı. İki arkadaş aracı terk etti. Kısa süre sonra da otomobilde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangın söndürdü.
Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan sürücü Baran Tüfekçi, "Seyir halindeyken otomobilden bir yanık kokusu geldi. Sonra bir anda alev aldı. Panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili çarptık. Hemen araçtan indik yangın tüpünü almaya giderken bir anda patlama oldu. Biz o anda otomobilden uzaklaştık tamamen yanıyordu" dedi.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil yandıSeyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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