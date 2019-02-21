HABER

Seyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 01:07 | Son Güncelleme

BURSA'da mobilya yüklü bir TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Seyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da mobilya yüklü bir TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye tarafından söndürülen TIR, hurdaya döndü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Kestel İlçesi Yakın Doğu Çevre Yolu Dudaklı köyü mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den yüklediği mobilyalarla Gemlik Gemport'a gitmek için hareket eden Emir Tokuç (59) yönetemindeki 16 ZZ 614 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü Tokuç, TIR'ı kenarı çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine Emir Tokuç, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl ve Kestel İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında TIR hurdaya dönerken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Seyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndüSeyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndüSeyir halindeyken alev alan TIR hurdaya döndü

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyorDepremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor
Depremle adeta zaman durduDepremle adeta zaman durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ardeşen’de korkunç olay!

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.