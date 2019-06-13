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Seyir halindeyken alev alan tır tamamen yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 02:23 | Son Güncelleme

Seyir halindeyken alev alan tır tamamen yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de seyir halindeyken alev alan kiraz yüklü tır tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Spac Vitalli idaresindeki K697 TP 32 plakalı tır, TEM otoyolunun Kapıkule istikameti gişeler mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Sürücü tırı kenara park edip araçtan ayrıldı, alevler kısa sürede büyüdü.

İtfaiye yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi.

Yangına müdahale nedeniyle kara yolunun Kapıkule istikametine gidişte ara ara aksaklıklar yaşandı. Yangın söndürüldükten sonra trafik akışı normal seyrine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule TIR yangın

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