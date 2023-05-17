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  4. Seyir halindeyken alev topuna döndü! Yolcu otobüsünden geriye bu görüntü kaldı

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Yolcu otobüsünden geriye bu görüntü kaldı

17.05.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Yolcu otobüsünden geriye bu görüntü kaldı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka otobüse nakledildi.

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Yangın nedeniyle kara yolunun Elazığ istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. (AA)

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Elazığ yolcu otobüsü

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