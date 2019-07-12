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Seyir halindeyken arka tekeri patlayan servis aracı devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kemerburgaz’dan Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kemerburgaz’dan Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Servis aracının içinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Işıklar Köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz’dan Yeni Havalimanı istikametine seyreden Mustafa Özpala hakimiyetindeki 34 LAV 516 plakalı servis aracının Işıklar Köyü mevki’inde arka tekeri patladı. Tekeri patlayan servis aracı kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından devrildi. Servis aracının içinde bulunan 34 kişiden bir çoğunun yaralandığı bilgisi edinildi.
Aracının devrildiğini gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis ve itfaiye ekipleri servis aracının içindeki yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Jandarma ekipleri olay yerine şerit çekerek bölgede güvenlik kontrolünü sağladı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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