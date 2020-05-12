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Seyir halindeyken bezle aracını sildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta seyri halindeki aracının direksiyonunu bırakarak camdan çıkan ve bezle arabayı silmeye başlayan kişi, sosyal medyada o anlara ait görüntüler paylaşınca polis ekiplerini harekete geçirdi. Görüntüler izleyen polisler, kişiyi yakalayarak ifadesini aldı. Genç, söz konusu görüntülerin 6-7 yıl önce çekildiğini söyleyerek kendisini savunmaya çalışsa da, ehliyetine el konularak idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre 8 Mayıs günü gelen bir ihbarı değerlendiren Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan 67 AAC 605 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Enes T.’ye ulaşarak Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Söz konusu videoda aracıyla seyir halindeyken yan şeritte seyreden araçtaki yolcu tarafından görüntülenen Enes T.’nin bez ile aracını sildiği görülüyor.

Kozlu Sahil yolunda çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine ifadesi alınan Enes T., videonun 6-7 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Arkadaşlarının videonun bazı sahnelerini kurgulayarak sosyal medyada paylaştığını söyleyen Enes T., yapılanlardan pişman olduğunu söyledi.

Ehliyetine el konulduğu öğrenilen genç hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi. (İHA)

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