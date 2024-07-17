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  4. Seyir halindeyken bir anda fırladı! Faciaya ramak kala

Seyir halindeyken bir anda fırladı! Faciaya ramak kala

17.07.2024 17:42
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Kırşehir’de seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırlarken, lastiğin yakınında başka araç olmaması muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Seyir halindeyken bir anda fırladı! Faciaya ramak kala

Kırşehir-Kayseri karayolu Himmetdede mevkide meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırladı. Otomobil sürücüsü yol kenarında dururken, fırlayan lastiğin yakınlarında araç olmaması muhtemel bir kazanın önüne geçti. Yaşanan olay başka bir aracın içinde bulunan yol kamerasına da yansıdı.

LASTİK YOL KENARINA YUVARLANDI

Aracın yol kamerasına yansıyan görüntülerde aracın fırlayan lastiğinin bir süre yolda ilerlediği ve ardından yol kenarına gittiği görüldü. Lastiğin önünde ve yakınında araç olmaması muhtemel bir kazayı engellerken, arkadan gelen bir başka araç sürücüsü de fırlayan lastiğin araç sürücüsüne yardım etti. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kırşehir lastik
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