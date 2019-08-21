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Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 00:34 | Son Güncelleme

Bolu’da, D-100 karayolunnda seyir halindeyken arıza nedeniyle bir anda damperi açılan kamyon EDS direğine çarptı.

Bolu’da, D-100 karayolunnda seyir halindeyken arıza nedeniyle bir anda damperi açılan kamyon EDS direğine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti saatlere trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Can idaresindeki 14 AL 073 plakalı kamyon, YSE kavşağında kırmızı ışık nedeniyle yavaşladığı sırada oluşan arıza nedeniyle kalkan damperi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üzerine kameraların olduğu direğin bir bölümü büyük zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Direğin kamyonun kasasına takıldığının görülmesi üzerine olay yerine vinç istendi. Vinç yardımıyla direğin üzerindeki kameralar söküldü. Daha sonra direğin 3 bölgesinden halatların bağlanmasıyla kamyonun damperi indirilerek araç çekildi.

Zarar gören Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direği de vinç yardımıyla ekipler tarafından sökülerek yoldan kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği çalışma sırasında, D-100 karayolu Ankara istikameti uzun süre ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların sonlanmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı

Seyir halindeyken damperi kalkan kamyon EDS direğine çarptı
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