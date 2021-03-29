Seyir halindeyken lastiği fırladı! Korkunç anlar

Olay İstanbul-Bursa yolunda Marzim tesisleri önünde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Özcan (32) idaresindeki kamyonun arka lastiği, seyir halindeyken yerinden fırladı.

FACİAYA KIL PAYI!

Yolda yuvarlanan tekerlek, restoranın otoparkında bulunan ve restoran çalışanına ait otomobile çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lastiğin koptuğu anda restoran önünde herhangi bir vatandaşın olmaması faciayı engelledi.

O ANLAR KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Ana yolda seyir halinde olan kamyonun kopan lastiğinin otoparka girip otomobile çarptığı anlar restoranın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

