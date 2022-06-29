Seyir halindeyken nefesi kesildi, bölge trafik istasyonunun önüne sürdü! Polislerden hayat kurtaran müdahale

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyon sürücüsünün yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucunda nefesi kesildi. Yol üstündeki Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne çektiği aracından panikle inen sürücü, iki büklüm şekilde istasyonda bulunan polislerden yardım istedi. İstasyonda bulunan polisler ve kamyonun hemen ardından bölgeye gelen polisler, sürücünün yardımına yetişti.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Olay yerindeki iki polisin sırayla heimlich manevrası ile müdahale ettiği sürücü ölümden döndü. Korkulu anlar yaşayan ve müdahalenin ardından rahatlayan sürücü, polislerin ikram ettiği suyu içmesinin ardından sakinleşerek polislere teşekkür etti.

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PAYLAŞIM

Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız'' notuyla paylaşıldı.

İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız????????‍♂️



Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliğimize gelerek panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur.@EmniyetGM@TrafikEgm@gantepvaliligi pic.twitter.com/HkAKZ7Klnr — Gaziantep Emniyet Müdürlüğü (@gazianteppolis) June 29, 2022

(İHA)

