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  4. Seyir halindeyken otomobilinden havaya ateş açan kişi kıskıvrak yakalandı

Seyir halindeyken otomobilinden havaya ateş açan kişi kıskıvrak yakalandı

06.01.2021 07:29 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken havaya defalarca ateş açtı.

Adana’da bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken havaya defalarca ateş açtı. Havaya ateş açan maganda polis peşine düşünce silahlı sokağa atarak otomobiliyle kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi ara sokaklarında otomobiliyle seyir halindeyken tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Bu sırada bölgede devriye atan polis ekipleri, durumu fark etmesi üzerine araca dur ihtarında bulundu. İsmi öğrenilemeyen kişi ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli kaçtığı esnada tabancayı sokağa attı. Ancak polis ekipleri aracın etrafını ablukaya alarak durdurdu. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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