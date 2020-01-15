Seyir halindeyken oyun oynayan şoföre tepki yağdı

Sakarya’da bir dolmuş şoförünün seyir halindeyken araç içi ekranda oyun oynadığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sürücüye tepki yağdı.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, yolcu minibüs sürücüsü araç içi multimedya ekranından okey oynarken bu durumu minibüsteki bir yolcu fark ederek sürücünün araç kullanırken oyun oynadığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

