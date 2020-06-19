Seyir halindeyken uyuyan TIR şoförü ortalığı birbirine kattı

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre TIR sürücüsü V.Ö. Hatay’a seyir halindeyken Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde direksiyon başında uykuya daldı. Bir süre sonra yoldan çıkan TIR, refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi.

Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken çekici yardımıyla TIR bulunduğu yerden kaldırıldı. (İHA)

