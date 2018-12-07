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Seyir terasında tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 19:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Erol D.

Seyir terasında tüfekle intihar etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Erol D. (40), kent girişindeki seyir terasında başına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında meydana geldi. Erol D., 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle kenti yukarıdan gören seyir terasına geldi. Burada bir süre manzarayı izleyen Erol D., daha sonra sırt çantasında getirdiği tüfeğini çıkarttı. Başına dayadığı tüfeği ateşleyerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Erol D.’nin üzerinde bulunan cep telefonu uzun süre çalarken, polis ekipleri telefona cevap veremedi.
Erol D.'ın cansız bedeni morga götürüldü. Polis, intiharın nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

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Seyir terasında tüfekle intihar ettiSeyir terasında tüfekle intihar ettiSeyir terasında tüfekle intihar etti

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