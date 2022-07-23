Seyir zevkinizi birkaç gömlek arttıracak en ucuz Led TV çeşitleri

Büyük ekran, kaliteli ve net görüntü bir araya gelince ortaya seyir keyfini arttıran televizyonlar çıkıyor. LED TVler; büyük ekranları ve full HD görüntü kaliteleriyle televizyon izleme alışkanlığını daha eğlenceli hâle dönüştürüyor. Bu ürünler bir spor müsabakasını izlerken sanki stadyumdaymış gibi hissettiriyor, dizi ve filmleri daha heyecanla takip etmeye olanak sunuyor. İyi bir LED TV ile hem uzun ömürlü bir deneyim yaşamak hem çok daha eğlenceli vakit geçirmek mümkün oluyor. Kaliteli ve en ucuz LED TVleri merak ediyorsanız okumaya devam edin!

1. Keyifli bir deneyim için: Grundig 32 GFH 6930 32" Full HD Smart Android LED TV

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Kalitesiyle öne çıkan Grundig 32 GFH 6930 32" Full HD Smart Android LED TV hem fiyatı hem sunduğu performansıyla uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. En iyi LED TV markalarından biri olan Grundig'in akıllı televizyonu ile internetten ya da YouTube'dan istediğiniz içeriği full HD kalitede seyredebilir, isterseniz Netflix üzerinden favori dizinizi veya televizyon kanallarından spor müsabakalarını keyifle takip edebilirsiniz. Magic fidelity teknolojisi ile güçlü bir ses sistemine sahip olan model, üç boyutlu ses efekti sayesinde âdeta odayı dolduruyormuş hissi verir. 1366x768 piksel çözünürlük ile kaliteyi ve eğlenceyi zirveye çıkarın.

2. Küçük ekranlara "Güle güle." deyin: Toshiba 43LL3C63DT 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

Eski tüplü televizyonunuzun yerine full HD bir LED TV alma zamanı çoktan gelmedi mi? Toshiba 43LL3C63DT 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, büyük ekranı ile sinema keyfini evinizi getirmeye aday. En sevdiğiniz filmleri büyük ekranda full HD kalitede rahatça seyredebilirsiniz. Smart özelliği sayesinde ister internetten ister YouTube üzerinden videolar izleyebilir, Netflix veya Amazon Prime Video üzerinden sevdiğiniz dizi ve filmleri takip edebilirsiniz. Ekrana yansıtma özelliği sayesinde bilgisayarınızın veya Bluetooth özelliği bulunan telefonunuzun ekranını TV'ye yansıtabilir, büyük ekranın keyfini çıkarabilirsiniz.

3. Âdeta stadyumda gibi maç keyfi yaşayın: Philips 43PFS6805/62 43" FHD LED Smart TV

En uygun LED TV fiyatlarına bakıyorsanız Philips 43PFS6805/62 43" FHD LED Smart TV'ye göz atmadan geçmeyin. Televizyonun ethernet bağlantısı ile internete girebilir, YouTube üzerinden dilediğiniz video ve programı izleyebilirsiniz. 60 Hz yenileme hızı sayesinde bağlantı sorunu yaşamadan ve kaliteli görüntüyle internette gezebilirsiniz. HDMI bağlantısı sayesinde bilgisayarınızdaki videoları büyük ekrana yansıtabilir veya oyun oynayabilirsiniz. Dilerseniz Netflix üzerinden sevdiğiniz programları full HD kalitede seyredebilirsiniz. Televizyonun 1920x1080 piksel çözünürlüğü ile stadyumu evinize getirebilir, âdeta oradaymış gibi maçları takip edebilirsiniz.

4. Artık dizi ve filmler çok daha eğlenceli: ONVO OV43250 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

En ucuz LED TV arayışında olanlar, sıradaki ürün dikkatinizi çekebilir. ONVO OV43250 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, uygun fiyatı ve kaliteli özellikleriyle şans verebileceğiniz bir ürün. Full HD görüntü kalitesi ve 43" büyük ekranıyla televizyon izlemek artık çok daha eğlenceli olacak. Yüksek ses çıkış gücüyle sadece film ve diziler değil, dinlediğiniz müzikleri de çok daha canlı hissedeceksiniz. Ulusal kanallardan veya Netflix üzerinden sevdiğiniz dizileri büyük ekranda takip edebilir, ekrana yansıtma özelliği ile bilgisayar ekranınızı televizyona aktarabilirsiniz. Ses kalitesini daha iyi yaşamak isterseniz kulaklık girişini kullanabilirsiniz.

5. Film keyfini katlayın: AXEN AX39HDAL13 39" HD Ready Android Smart Uydulu LED TV

Uygun boyutuyla her ortama uyum sağlayabilen AXEN AX39HDAL13 39" HD Ready Android Smart Uydulu LED TV, en uygun LED TV'lerden biri. Dahili uydu alıcısına sahip televizyonda yüzlerce kanalı HD kalitede izleyebilirsiniz. Üç ayrı HDMI bağlantısı ile bilgisayar ya da oyun konsolunu televizyona bağlayabilir, resim ve videoları daha büyük ekranda görebilirsiniz. Smart TV özellikleri ve 240 Hz yenileme hızı sayesinde bağlantı sorunları yaşamadan dilediğiniz gibi internette gezebilirsiniz. Dört çekirdekli işlemcisi ile ışık hızında televizyon keyfi yaşayabilirsiniz. Ekrana yansıtma özelliği ile telefon ve bilgisayarınızdaki video veya fotoğrafları çok daha büyük ekranda izleyebilirsiniz.

6. Bambaşka bir televizyon deneyimi: Philips 32PHS5505/62 5500 Series 32" HD LED TV

En iyi LED TVlerden biri olan Philips 32PHS5505/62 5500 Series 32" HD LED TV, yüksek çözünürlüğü ve büyük ekranı ile evinizi âdeta sinema salonu hâline getiriyor. A+ enerji sınıfında yer alan televizyon, enerji tasarrufu sağlayarak hem bütçenizi koruyor hem daha uzun ömürlü kullanım imkânı sunuyor. LED teknolojisine sahip HD televizyon ile en sevdiğiniz takımın maçlarını ya da takip ettiğiniz dizileri izlemek çok daha eğlenceli hâle geliyor. Dilerseniz HDMI bağlantısı ile oyun konsolunu televizyona bağlayabilir, büyük ekranda oyun keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

7. Bütçe dostu ve kaliteli: Sunny SN32DAL 13 32" Uydu Alıcılı HD Ready Smart LED TV

Sunny SN32DAL 13 32" Uydu Alıcılı HD Ready Smart LED TV, HD görüntü kalitesi ve büyük ekranıyla keyifli seyir deneyimi sunar. Model, kaliteli tasarımı ve uygun fiyatıyla en ucuz LED TV modellerinden birisi. Televizyona telefon ve bilgisayardan veri aktarımı yapmaya izin verir. Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlardan istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı ile internette dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Dört çekirdekli işlemcisi sayesinde bağlantı sorunları yaşamadan internette keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kaliteli ses sistemi; dizi, film ve spor müsabakalarında ya da müzik dinlerken sesin ortama dengeli şekilde dağılımını sağlar.

8. Kaliteden ödün vermeyenlere: Samsung 32T5300 32" Uydu Alıcılı HD Ready Smart LED TV

En iyi LED TV markası deyince ilk akla gelenlerden biri, Samsung. Marka, Samsung 32T5300 32" Uydu Alıcılı HD Ready Smart LED TV'yle kalite anlayışını zirveye çıkarıyor. Dahili uydu alıcılı televizyonun LED teknolojisiyle HD kalitede uydu kanallarını takip edebilir, isterseniz internet üzerinden dilediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Büyük ekranda dizi ve filmleri çok daha gerçekçi izleyebilir, oturduğunuz yerden stadyum keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. İnce tasarımı ile salonunuzda şık bir tamamlayıcı olacak Samsung LED TV sayesinde dilediğiniz içeriğe kolayca ulaşabilirsiniz. Üstelik A++ enerji sınıfında olan Samsung televizyon, enerji tasarrufu yaparak bütçenizi de korumaya yardım eder.

9. Seyir keyfini yarı yolda bırakmaz: Altus AL32L 6925 4B 32" Uydu Alıcılı HD Ready Smart LED TV

En ucuz LED TV modellerini ararken kalitesiz, sizi yarı yolda bırakacak bir ürünle karşılaşma ihtimali her zaman var. Fakat Altus AL32L 6925 4B 32" Uydu Alıcılı HD Ready Smart LED TV ile bu ihtimali ortadan kalkıyor. Hızlı çalışan televizyon, yüksek yenileme hızıyla bağlanma sorunu yaşamanızın önüne geçiyor. Dilerseniz televizyonla yayınları kaydedebilir, internette dolaşabilir veya uydu alıcısı üzerinden sevdiğiniz kanalları seyredebilirsiniz. Dolby digital teknolojisiyle sinema ses sistemini evinize getirecek televizyona bilgisayar ve telefonunuz bağlayabilir, ürünü akıllı telefonla kontrol edebilirsiniz. App Store bağlantısıyla istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. Belgesel ve maç keyfini HD teknolojisiyle katlayabilirsiniz.

10. Kaliteli görüntü için: Profilo 24PA200E 24" Dahili Uydu Alıcılı LED TV

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"Büyük ekran televizyona ihtiyacım yok, kaliteli görüntü yeterli olur." diye düşünüyorsanız sıradaki ürünümüz ilginizi çekebilir. Profilo 24PA200E 24" Dahili Uydu Alıcılı LED TV, uygun boyutu ile çok fazla yer kaplamaz. HD görüntüsü ile gözünüzü yormadan televizyon izleyebilirsiniz. HDMI bağlantıları sayesinde oyun konsolu ve bilgisayarınızı televizyon ekranına yansıtabilirsiniz. USB girişlerini kullanarak fotoğraf ve videolarınızı daha büyük ekranda görebilirsiniz. Televizyonun LED teknolojisi, görüntüyü netleştirerek sunar. Böylece film, dizi, belgesel ve spor müsabakalarını çok daha kaliteli görüntüyle seyredebilirsiniz. "En iyi LED TV hangisi?" diye merak ediyorsanız Profilo'ya göz atabilirsiniz.

11. Seyir keyfinize keyif katın: Telefunken 32TH4020 32" Uydu Alıcılı LED TV

"LED TV nedir?" diyorsanız kısaca bahsedelim. Arka aydınlatmasında LED ışık teknolojisini kullanan ve düz panel ekranlara uygulanan görüntüleme teknolojisine LED TV diyoruz. Eğer siz de eski televizyonunuzu iyi bir LED TV ile değiştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Telefunken 32TH4020 32" Uydu Alıcılı LED TV, augen pixellence teknolojisi ile üstün görüntü sunar. 720 piksel çözünürlüklü televizyon; HDMI girişi sayesinde kişisel bilgisayarınızın, USB girişiyle de flash belleklerinizin hafızasındaki video ve fotoğrafları televizyona aktarma imkânı tanır. Dilerseniz oyun keyfini televizyona taşıyarak geniş ekranda harika bir deneyim de yaşayabilirsiniz.

12. Net görüntüyle tanışın: Seg 32SBH500 32" Uydu Alıcılı LED TV

Seg 32SBH500 32" Uydu Alıcılı LED TV, bütçe dostu ve kaliteli materyaliyle en ucuz LED TV almak isteyenlere güzel bir alternatif sunuyor. HD görüntü kalitesi ve 32" ekran boyutuyla fazla yer kaplamayan ve kaliteli görüntü sunan Seg LED TV, USB girişleri ile flash bellekleri televizyona yansıtma ve fotoğraf ya da videolarınızı daha büyük ekranda görme fırsatı sunuyor. Bulunduğu odanın dekorasyonunu tamamlayacak şık tasarımlı televizyon ile dizi ve filmleri daha gerçekçi izleyebilir, spor karşılaşmalarını heyecanla takip edebilirsiniz.

13. Yeniliğe "Merhaba." deyin: Techwood 32TEC600 32" Uydu Alıcılı HD Ready LED TV

En uygun LED TV modellerini arıyorsanız Techwood 32TEC600 32" Uydu Alıcılı HD Ready LED TV'ye bakmanızı öneririz. Televizyonun güçlü ses sistemi ve HD çözünürlükte ekran kalitesi ile programları çok daha gerçekçi izleyebilirsiniz. Ses performansını daha da artırmak isterseniz kulaklık çıkışını kullanabilirsiniz. Zaman ayarlı kapanma özelliğiyle enerji tasarrufu yaptırarak televizyonu uyku moduna alabilirsiniz. USB ve HDMI çıkışları sayesinde çeşitli cihazları televizyon ekranına yansıtabilirsiniz. Eğer hangi LED TV'yi alacağınıza hâlâ karar veremediyseniz Techwood'a mutlaka bir şans vermelisiniz.

14. Klasiğe asla "Hayır." diyemeyenlere: Vestel 32FA9500 32" Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

Eğer "Uzun yıllar kullanabileceğim en iyi LED TV hangisi?" diye sorarsanız Vestel 32FA9500 32" Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV'yi tercih edebilirsiniz. Modelin full HD çözünürlüğü, LED teknolojisi, 32" ekran boyutuyla evinize yeni bir soluk getirmeye ne dersiniz? Dolby digital ses sistemi, 50-60 Hz yenileme hızı ve ses sistemi ile Play Store, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Bein Connect gibi platformlardan dilediğiniz içeriği dilediğiniz anda izleyebilirsiniz. İstediğiniz uygulamayı internetten yükleyebilme, flash bellekten video yansıtabilme özellikleri ve tasarruflu enerji kullanımı ile Vestel; pişman olmayacağınız bir seçim olabilir.