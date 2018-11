Seyircilerin alkışlarıyla engelleri aşıyorlar

- "Tiyatro hayatımıza çok şey kattı"

Oyunculardan Meymune Püsküllüoğlu da 11 aylık süreçte gayet başarılı bir iş çıkardıklarını ifade etti.

Tüm arkadaşlarıyla her oyunda büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Püsküllüoğlu, "Bu oyunu hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyorum. Eskiden toplum karşısında konuşamayan biriydim. Bu oyun sayesinde o heyecanımı aştım. Artık her sahneye çıktığımda kendimi daha rahat ifade edebiliyorum." dedi.

Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Ali Atçı da tiyatro oyunu sayesinde çok farklı yerleri görme şansı elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu oyun bizim gibi insanlar için çok farklı bir tecrübe oldu. Bana en büyük katkısı ise oyun sayesinde çok farklı insanlar görme şansı yakaladım. Her sahneye çıktığımda, seyirciler alkışladığında her şey o anda bitiyor. Anlatılmaz bir şey oluyor. Her türlü engeli, üzüntüyü o an unutuyorum. Bu oyun, bize çok güzel şeyler kattı. Bundan sonra da elimden geldiğince tiyatro oynamaya devam edeceğim."