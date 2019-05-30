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Seyis, hipodromda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADADANA, (DHA)- ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu. Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. Görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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