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Seyit Onbaşı kimdir? Kaç kilogram mermi kaldırdı? Çanakkale Kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın hikayesi

17.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart için geri sayım sürerken birçok vatandaş da internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Çanakkale muharebelerinin önemli ismi, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki Seyit Onbaşı kimdir? Kaç kilogram mermi kaldırdı? İşte Çanakkale Kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın hikayesi...

Seyit Onbaşı kimdir? Kaç kilogram mermi kaldırdı? Çanakkale Kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın hikayesi

Seyit Onbaşı Çanakkale muharebeleri esnasında kaldırdığı mermi ile biliniyor. Kocaseyit lakaplı Seyit Onbaşı'nın hayatı, yarın kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebiyle merak konusu oldu. Peki Seyit Onbaşı kimdir? Kaç kilogram mermi kaldırdı? Çanakkale Kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın hikayesi ve yaşananların ayrıntısı haberimizde.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir’in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde doğdu. Çamlık Köyü'nün eski ismi Manastır’dır. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise Çamlık Köyü'nden Emine Kadın’dır.

Seyit Onbaş (Kocaseyit), aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenmiştir. Çiftin, beş çocuğu olmuştur.

Seyit Onbaşı, Cumhuriyet döneminde “Çabuk” soyadını aldı.

Seyit Onbaşı kimdir? Kaç kilogram mermi kaldırdı?

SEYİT ONBAŞI KAÇ KİLOGRAM MERMİ KALDIRDI?

Askerlik çağına gelince pek çok yaşıtıyla birlikte topçu neferi olarak görev alan Seyit Onbaşı, Çanakkale muharebeleri sırasında 276 Kg.’lık top mermisi kaldırmıştır.

Harbin sona esmesinin ardından memleketine dönen Seyit Onbaşı, yaşamını köyünde sürdürmüştür.

Seyit Onbaşı, 1939 yılının Aralık ayında zatürreden hayatını kaybetmiştir.

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